Tuttosport - Milan, San Siro cambia nome?

L’edizione odierna dl quotidiano Tuttosport torna sulla questione San Siro. Come ribadito dall’ad dell’Inter Antonello, le due milanesi sono pronte a portare avanti i progetti per rendere lo stadio più moderno ed efficiente. Entro la fine del 2018 verrà stilato il piano di rinnovamento del Meazza e chissà - si legge - che tra le idee condivise dai due club non ci sia anche quella di trovare uno sponsor comune che possa acquistare i naming rights della Scala del calcio.