Tuttosport - Milan, se salta Pioli l'ipotesi più concreta porta ad Abate

Avanti con Stefano Pioli. Anche perché, con un pizzico di realismo, al momento il Milan non vede grandi alternative al tecnico emiliano: è questo il sunto dei lunghi confronti andati in scena ieri a Milanello tra lo stesso Pioli, il CEO Furlani e il patron Cardinale. Un momento di riflessione, in ogni caso, si è aperto: al tecnico dello scudetto tocca trovare correttivi, a partire dalla prossima di campionato contro il Frosinone. Ogni gara d'ora in avanti sarà un banco di prova.

Ipotesi Abate. Secondo Tuttosport, in caso di eventuale esonero, l'idea più concreta sarebbe quella di una "promozione" di Ignazio Abate, oggi allenatore della Primavera. Il Milan, infatti, non vorrebbe puntare su un traghettatore e vorrebbe tenersi le mani libere per l'estate, quando in ogni caso arriverebbe una piccola rivoluzione tecnica.

E Ibra? Il nome di Abate, ricorda il quotidiano torinese, richiama inevitabilmente quello di Zlatan Ibrahimovic, legato da una grande amicizia all'ex compagno di squadra. Sono, però, due storie diverse. A oggi, il nodo dell'eventuale rientro dell'ex attaccante - con un ruolo simile a quello di un team manager - è ancora tutto da sciogliere.