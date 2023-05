Tuttosport: "Milan, tegola Leao: all'andata non ci sarà"

MilanNews.it

L'edizione odierna di Tuttosport titola così questa mattina: "Milan, tegola Leao: all'andata non ci sarà". Gli esami di ieri hanno evidenziato un'elongazione all'adduttore dalla coscia destra. Non è un infortunio grave, ma non verranno corsi rischi mercoledì nel primo euroderby. L'obiettivo è di riaverlo a disposizione per il match di ritorno di martedì 16 maggio.