Tuttosport - Milan, Tomori punta al rientro contro il Tottenham

Fikayo Tomori si è infortunato contro la Lazio, riportando la lesione di un muscolo rotatore dell’anca sinistra. Ora il difensore inglese sta meglio ed è vicino al rientro in campo: il centrale rossonero punta infatti a tornare a disposizione di Stefano Pioli per il match di martedì prossimo a San Siro contro il Tottenham, valido per l'andata degli ottavi di Champions League. Lo riferisce Tuttosport.