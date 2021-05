Tuttosport - Nedved incontra Raiola: Donnarumma nome caldo per la Juve

Secondo quanto riportato da Tuttosport, Nedved ha incontrato Raiola a Montecarlo per fare un punto di mercato. Il nome più caldo per la Juventus resta quello di Donnarumma, pronto a lasciare il Milan a parametro zero. Stando all'indiscrezione, l'orientamento dei bianconeri è quello di affondare su Gigio soltanto dopo aver trovato una soluzione per Szczesny, portiere di cui comunque Allegri si fida molto. Il vantaggio della Juve è che anche gli altri club interessati a Donnarumma sono alle prese con situazioni analoghe.