Tuttosport - Nessuna novità sul fronte Leao: rinnovo in fase di stallo

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Non ci sono novità per quanto riguarda il rinnovo di Rafael Leao. Il prolungamento del giocatore portoghese, che adesso è concentrato sul campo e sul tornare a essere devastante come a inizio stagione, non ha subito nè clamorosi passi in avanti nè forti passi indietro. Rimane dunque una situazione di sostanziale equilibrio e stallo a cui nelle prossime settimane bisognerà dare una svolta. Lo riferisce Tuttosport.