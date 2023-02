Tuttosport - Nuovo stadio, a giorni l'incontro tra Sala e la soprintendente che dovrà pronunciarsi sull’apposizione del vincolo su San Siro

MilanNews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

In merito all'infinita telenovela sul nuovo stadio di Milano, l'edizione odierna di Tuttosport riferisce che entro la fine della prossima settimana il sindaco Giuseppe Sala incontrerà la nuova soprintendente Emanuela Carpani, chiamata a pronunciarsi ufficialmente sull’apposizione del vincolo su San Siro. Queste le parole sul tema del primo cittadino milanese: "Le chiederò di esprimersi in tempi brevi. Non è giusto condizionare nessuno, ma non possiamo che chiedere chiarezza dopo le uscite che ci sono state".