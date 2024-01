Tuttosport: "Nuovo stadio Milan: che scintille tra i sindaci Sala e Squeri"

"Nuovo stadio Milan: che scintille tra i sindaci Sala e Squeri" scrive Tuttosport. Il progetto dello stadio del Milan a San Donato ha scatenato polemiche e botta a risposta a distanza. Il primo cittadino di Milano, Giuseppe Sala non ha gradito le parole del collega del centro alle porte del capoluogo lombardo, Francesco Squeri, dove dovrebbe sorgere l’impianto rossonero. Mercoledì prossimo Palazzo Marino giocherà la sua ultima carta per trattenere i club a Milano con la presentazione ufficiale di nuova idea di ristrutturazione di San Siro.

Queste le parole di Sala: "Giudicare il lavoro degli altri è sempre qualcosa che non va bene. Mi è parsa un po’ sgradevole la dichiarazione del sindaco di San Donato. Io l’ho ricevuto con estrema cordialità ma se la mette così basta che poi non venga a chiedere aiuto. Noi faremo la nostra parte e nulla di più all’interno del nostro perimetro. Mi pare che il problema vada al di là del nostro territorio. Perciò sono fatti di San Donato".

Queste invece quelle di Squeri: "Mi dispiace, pochi mesi fa è stato lo stesso sindaco Sala in un consiglio comunale molto acceso a rimproverare alcuni consiglieri che in 4-5 anni non hanno trovato soluzioni per le due squadre. Se questa è una frase sgradevole…".