Tuttosport: "Pioli, niente anno sabbatico. I sogni portano in Premier"

L'edizione odierna di Tuttosport titola così: "Pioli, niente anno sabbatico. I sogni portano in Premier". Il tecnico di Parma, che sabato ha guidato per l'ultima volta il Milan, deciderà nei prossimi giorni il suo futuro insieme al suo agente Gabriele Giuffrida. La sua idea è quella di non fermarsi e di ripartire subito, ma vuole un progetto interessante. Accostato nelle scorse settimane a Napoli e Atalanta, il suo sogno è però l'Inghilterra.

Queste le sue parole dopo la Salernitana: "Sto studiando l’inglese, la Premier mi stimola, mi piacerebbe tanto, potrebbe essere il momento giusto. I prossimi dieci-quindici giorni potrebbero essere decisivi, li affronto con serenità e la volontà di trovare qualcosa di particolare, come detto finora non ho ascoltato nessuno. Mi auguro di trovare delle situazioni, delle persone, dei presidenti, in cui io sento che si possa fare qualcosa di speciale, che non vuol dire solo poter vincere, ma vuol dire emozionarsi, migliorare i giocatori".