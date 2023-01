Tuttosport: "Problema gol per Pioli, è il letargo delle punte rossonere"

Fonte: tuttomercatoweb.com

"Problema gol per Pioli, è il letargo delle punte rossonere" scrive Tuttosport in vista di Lazio-Milan di stasera. Problemi per i rossoneri che nel 2023 hanno incassato troppi gol, 9, e hanno fatto fatica a segnare, soprattutto con gli attaccante. A parte Rafa Leao, preoccupa il silenzio degli altri elementi offensivi, a cominciare dal centravanti Giroud. Sono state solo 6 le reti fatte: 2 di Leao, due dei difensori e 2 dei centrocampisti. Stasera contro la Lazio servirà un aiuto anche dalle punte.