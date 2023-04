Tuttosport: "Progetto Milan: Leao alla Mbappé. Ma il rinnovo intanto resta in stand-by"

Fonte: tuttomercatoweb.com

"Progetto Milan: Leao alla Mbappé ma il rinnovo intanto resta in stand-by" scrive Tuttosport. I paragoni si sprecano ma il confronto più citato per Rafa Leao è sempre quello con Kylian Mbappé.

Il portoghese ha un anno in meno ma anche tantissimi gol in meno (60 reti fra club e nazionale maggiore contro le 274 del francese) ed è proprio in zona gol che deve migliorare (13 gol quest'anno, Kylian ne ha 34) "perché anche Leao, come il campione francese, è velocissimo, portentoso in progressione, abile nel dribbling e nell’assist, ma nella categoria “gol segnati” c’è oggi un abisso fra i due". E per quanto riguarda il rinnovo, la trattativa tra il Milan e Rafa è ancora in stand-by: "le parti continuano a parlare, ci sono 'cose da sistemare (per dirla alla Rafa)".