Tuttosport: "Prova di forza col Verona. Rimonta del Diavolo: è 1°!"

"Prova di forza col Verona. Rimonta del Diavolo: è 1°!". Questo il titolo nelle pagine interne dell'edizione odierna di Tuttosport. Successo casalingo per il Milan che conquista momentaneamente la vetta della classifica in attesa del match del Napoli contro il Toro. La formazione di Stefano Pioli, andata sotto per 2-0 contro l'Hellas, ha rimontato conquistando tre punti importantissimi.