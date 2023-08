Tuttosport: "Pulisic, un americano alla conquista di San Siro"

"Pulisic, un americano alla conquista di San Siro", titola così Tuttosport sul nuovo esterno rossonero, andato in gol alla prima di campionato contro il Bologna. L'esterno ex Chelsea ora è pronto per esordire anche davanti ai propri tifosi nella gara contro il Torino di sabato sera.