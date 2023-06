Tuttosport racconta: "Maldini-Massara, pranzo con Pioli"

MilanNews.it

Tuttosport questa mattina racconta quello che è stato il pranzo tra Pioli e Maldini e Massara due giorni fa a Forte dei Marmi. Come anticipato da MilanNews.it (QUI) si è trattato di un incontro cordiale e in cui è emersa tutta la stima tra le parti in causa nonostante le normali divergenze che possono essere sorte durante la stagione.

In particolare, aggiunge Tuttosport, Pioli non vede l'ora di cominciare nel suo nuovo ruolo da "manager all'inglese" che non solo lo vedrà più attivo sul mercato ma anche su altre questioni generali di squadra come, per esempio, la gestione degli infortuni e della condizione fisica.