Tuttosport - Rinnovo Giroud, la distanza tra le parti è di 300mila euro

Nel pomeriggio di ieri è andato in scena a Casa Milan l'incontro tra gli agenti di Olivier Giroud, Michael Manuello e Vincezo Morabito, con la dirigenza rossonera per discutere il prolungamento di contratto del numero 9 rossonero. Giroud guadagna 3.5 milioni a stagione e probabilmente l'entourage si aspettava un'offerta vicina ai 4 milioni mentre Maldini e Massara avrebbero avanzato un'offerta vicino a quanto percepito attualmente dall'attaccante, per un anno con opzione su quello successivo. Dunque la distanza sarebbe di circa 300mila euro o poco più. C'è comunque fiducia. Lo riporta oggi Tuttosport.