Tuttosport - Rinnovo Leao, si attende l'arrivo di Dimvula: il giocatore vuole firmare

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Non solo il rinnovo di Bennacer ma, secondo quanto riporta oggi Tuttosport, anche i discorsi per il prolungamento di Rafael Leao sarebbero a buon punto. A Milano, da domenica, c'è Antonio Leao, papà del giocatore, e nei prossimi giorni è atteso anche il procuratore Ted Dimvula. L'intenzione del giocatore è quella di dire sì alla proposta del club rossonero: stipendio a 6.5 milioni più circa 1.2 milioni di bonus facilmente raggiungibili che permetterebbero al portoghese di guadagnare quasi 8 milioni, rispetto al 1.5 attuale, e gli garantirebbero un po' di liquidità per pagare la multa allo Sporting Lisbona. Oggetto di discussione è ancora la clausola, in particolare la sua durata. Prossime settimane decisive.