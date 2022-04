Tuttosport ripesca la tesi di Pioli: "Organizzazione e armonia"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nelle pagine dedicate al Milan all'interno dell'edizione odierna di Tuttosport, trovano spazio anche un paio di estratti della tesi che Stefano Pioli portò a Coverciano nel 2003, per sostenere il master di allenatore professionista. Come riporta il quotidiano, l'elaborato riguardava "le catene di gioco laterali in un 4-4-2". Particolare non da poco se si considera l'utilizzo che oggi, a distanza di vent'anni, Pioli fa dei suoi terzini, protagonisti assoluti del suo gioco. "Nel calcio, indipendentemente che si giochi a uomo o a zona, il fondamento tattico principale dev'essere l'organizzazione" afferma il giovane Pioli ne suo lavoro. Poi continua affermando come tra i giocatori sia necessario creare "un linguaggio comune, per collaborare, cooperare e ragionare in modo univoco". Inoltre, in un altro estratto riportato da Tuttosport, già emerge una delle qualità più importanti che oggi vengono riconosciute a Pioli, ovvero quella di voler sempre relazionarsi con i giocatori anche da un punto di vista umano: "L'aspetto più esaltante è quello di riuscire a entrare nella testa dei giocatori e renderli partecipi e consapevoli di far parte di un gruppo che vuole lavorare, crescere e migliorare insieme".