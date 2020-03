Tuttosport - Rivoluzione Milan: sempre più potere a Moncada e Almstad

Da una parte Maldini e Boban, i quali sembrano destinati a lasciare il Milan, dall’altra Gazidis, l’uomo che Elliott ha scelto (e sul quale punta) per rilanciare il club. La strada sembra segnata: il manager sudafricano, infatti, ha ottenuto maggiore forza rispetto ai due dirigenti dell’area sportiva. Secondo quanto riportato da Tuttosport, Hendrik Almstad (voluto proprio da Gazidis per occuparsi di budget per gli acquisti) e Geoffrey Moncada (attuale capo scout) potrebbero guidare l’ennesima rivoluzione rossonera insieme all’amministratore delegato. E Braida? Ci sono stati dei contatti, ma l’ex direttore sportivo accetterebbe di tornare in un Milan sempre più straniero?