Tuttosport: "Se il pranzo è...proibito. Zhang-Cardinale: il gelo"

L'edizione odierna di Tuttosport titola così questa mattina: "Se il pranzo è...proibito. Zhang-Cardinale: il gelo". Anche in occasione della semifinale di ritorno di Champions League non ci sarà nessun pranzo tra le dirigenze delle due squadre. Da quando il numero uno di RedBird, che stasera è atteso a San Siro, è diventato il proprietario del club di via Aldo Rossi non ha mai incontrato il presidente nerazzurro.