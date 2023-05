Tuttosport - Stadio, oggi l'incontro con la soprintendente e il sindaco Sala

Come confermato dall'amministratore delegato dell'Inter Alessandro Antonello, e come riferito questa mattina da Tuttosport, oggi Milan e Inter si ritroveranno fianco a fianco a Palazzo Marino, sede del Comune di Milano, per incontrare la soprintendente Emanuela Carpani e il sindaco Beppe Sala. L'oggetto dell'incontro è sempre quello dello stadio con i club che avevano chiesto chiarezza e il primo cittadino che li ha invitati oggi per capire quali sono le intenzioni sul progetto di San Siro dopo la parentesi de La Maura che, per ora, non ha avuto seguito.

In particolare sarà centrale il tema del vincolo sul Meazza, freno e limite più importante per il progetto dei club. Per il Milan sarà presente l'amministratore delegato Giorgio Furlani.