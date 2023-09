Tuttosport su Inter e Milan: "Incontro di stelle per la stella"

vedi letture

In vista del derby di Milano in programma dopo la sosta per le nazionali, l'edizione odierna di Tuttosport titola così: "Incontro di stelle per la stella". Inter e Milan sono prime a punteggio piene dopo tre giornate, trascinate dai loro leader Lautaro e Leao. Entrambe le squadre hanno fatto un mercato importante per allungare la rosa e aumentarne la qualità. L'obiettivo di nerazzurri e rossoneri è lo stesso, vale a dire conquistare lo scudetto e la seconda stella.