"Pioli batte sulla testa del Milan". Questo il titolo di Tuttosport sui rossoneri questa mattina all'interno del quotidiano, a pagina 23. Il tecnico ex Fiorentina - si legge - lavora a livello psicologico dopo un inizio non facile per dare serenità alla squadra. E non vuole più i passaggi all'indietro come nella gara giocata contro il Lecce.