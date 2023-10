Tuttosport sul Milan in emergenza in difesa: "Ora tocca a Bartesaghi e a Simic"

vedi letture

In merito al Milan che è in emergenza in difesa, l'edizione odierna di Tuttosport titola così: "Ora tocca a Bartesaghi e a Simic". Visti i tanti infortuni, nella retroguardia rossonera potrebbero trovare più spazio nelle prossime settimane sia Bartesaghi, che ha già debuttato in Serie A, che Simic, il quale salirà in prima squadra dalla Primavera dopo gli infortuni di Kalulu e Pellegrino.