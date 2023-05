Tuttosport sul Milan: "Pioli, sono 4 match point da non fallire"

MilanNews.it

L'edizione odierna di Tuttosport titola così questa mattina: "Pioli, sono 4 match point da non fallire". Nelle ultime sei giornate di campionato, con il Milan in piena corsa per un posto nella Champions League dell'anno prossimo, la squadra rossonera affronterà le ultime quattro della classifica della Serie A. Per arrivare tra le prime quattro, sarà fondamentale fare 12 punti in queste partite.