Tuttosport: "Tackle Ibra: 'Hanno trovato niente al Milan'"

vedi letture

"Tackle Ibra: 'Hanno trovato niente al Milan'": titola così questa mattina Tuttosport in merito alle dichiarazioni di Zlatan Ibrahimovic a Striscia la notizia mentre gli veniva consegnato il suo ottavo Tapiro d'oro, stavolta per la bufera che ha coinvolto il club rossonero per presunte irregolarità nel passaggio di proprietà tra Elliott e RedBird. Queste le parole dello svedese: "C’è stato un controllo, ma non hanno trovato niente. Il proprietario del Milan è RedBird".

Ibra ha parlato poi brevemente anche del momento della squadra rossonera che è seconda in classifica in Serie A e che si è qualificata ai quarti di finale di Europa League dove incontrerà la Roma: "I ragazzi stanno facendo bene, mi stanno ascoltando. 'Devono' farlo, altrimenti…".