Tuttosport - Tentazione Pioli: Mandzukic titolare contro l'Atalanta

Contro l’Atalanta servirà il miglior Milan anche senza Ibrahimovic. Come riporta Tuttosport, che si sofferma sulla probabile formazione rossonera, la tentazione di Pioli è quella di scommettere su Mandzukic come prima punta. L’esperimento Rebic non convince più, scrive il quotidiano: il croato, infatti, si trova meglio largo a sinistra, da dove può accentrarsi e colpire. Con lui, nei tre dietro al centravanti, confermati Calhanoglu e Saelemaekers. Pronti a subentrare sia Brahim Diaz che Rafael Leao.