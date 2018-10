Tuttosport titola: “Berlusconi, che picconate!”. All’ex presidente non piace il Milan di Gattuso

“Berlusconi, che picconate!”: titola così l’edizione odierna di Tuttosport in merito alle parole di ieri di Silvio Berlusconi nei confronti di Rino Gattuso e del suo Milan. All’ex presidente milanista non piace la squadra rossonera: “Il derby lo guarderà dalla tv, da tifoso, ma sempre con disappunto per il modulo di gioco del Milan, molto diverso da quello che metteri io e che poterebbe a risultati molto più positivi. Higuain è un grande goleador, di quelli rari, e con lui il Milan ha trovato la prima punta che mancava. Cutrone è ottimo, però purtroppo manca una seconda punta. Io insisto che Suso dovrebbe giocare come seconda punta e Bonaventura magari dietro come era Kakà in una posizione dove potrebbe fare appoggi importanti al goleador e sfruttare il suo grande tiro. Non riesco a capire come mai questa cosa così evidente a me, ad Ancelotti, a Sacchi e Capello non sia evidente all’attuale guida tecnica del Milan”.