Tuttosport titola: "Caos Milan: contestato e sconfitto"

L'edizione odierna di Tuttosport titola così questa mattina: "Caos Milan: contestato e sconfitto". Terzo ko di fila in campionato dei rossoneri che ieri sera hanno perso in casa anche contro la Lazio in un San Siro che ha contestato squadra e soprattutto società per tutta la partita. Dopo un primo tempo imbarazzante, i rossoneri hanno avuto una reazione di orgoglio nella ripresa, riuscendo anche a rimontare il gol nella prima frazione di Zaccagni con Chukwueze nonostante l'inferiorità numerica (espulso Pavlovic), ma nel recupero è arrivato il nuovo vantaggio biacoceleste con un discusso rigore trasformato da Pedro. Se il piazzamento Champions è ormai impossibile, andando avanti così anche la qualificazione alle altre coppe europee (Europa League e Conference League) è sempre più un miraggio. Il Milan è attualmente nono e dunque fuori da tutto.

Questo il tabellino di Milan-Lazio 1-2, gara valevole per il 27° turno del campionato di Serie A Enilive:

MILAN-LAZIO 1-2

Marcatori: 28' Zaccagni (L), 84' Chukwueze (M), 98' Pedro (L)

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Jimenez (45' st Walker), Gabbia (83' Jovic), Pavlovic, Theo; Musah (37' Joao Felix), Fofana (70' Thiaw); Pulisic (70' Chukwueze), Reijnders, Leao; Gimenez. A disp. Sportiello, Torriani, Tomori, Bartesaghi, Bondo, Terracciano, Camarda, Abraham, Sottil. All. Sergio Conceiçao.

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic (45' st Lazzari), Gigot (79' Patric), Gila, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni (79' Pedro); Tchaouna (57' Vecino). A disp. Mandas, Furlanetto, Pedro, Noslin, Belahyane, Nielsen, Ibrahimovic. All. Marco Baroni.

Arbitro: Manganiello di Pinerolo.

Ammoniti: 76' Gimenez (M), 80' Leao (M), 92' Vecino (L)

Espulsi: 67' Pavlovic (M)

Recupero: 2' 1T - 4' 2T