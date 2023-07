MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

"Così il Milan si coccola Maignan": titola così questa mattina Tuttosport sul portiere rossonero che ieri ha compiuto 28 anni. A Milanello ci sarà uno staff su misura per il francese con Ragno più un altro preparatore a lui gradito. Non appena finirà il mercato estivo, poi, verranno ripresi discorsi per il rinnovo di contratto dell'ex Lille.