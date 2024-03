Tuttosport titola: "Fedeltà Leao". Le dichiarazioni d'amore di Rafa nel post partita

vedi letture

La differenza ieri sera l'ha fatta anche Rafael Leao. Nonostante un brutto colpo rifilatogli da Martinez Quarta nel corso del primo tempo, il portoghese non ha tenuto a bada i suoi cavalli e nel secondo tempo della sfida tra Fiorentina e Milan, ha fatto venire il mal di testa alla difesa viola. Il risultato sono un assist bellissimo per Loftus, con il tacco, e un gol "alla Leao", entrando praticamente in porta con il pallone dopo aver seminato per il campo difensori e portiere della Fiorentina. Una prestazione da vero leader, o meglio, da "uomo", inteso non più ragazzino, come lo stesso numero 10 afferma ai microfoni di Dazn nel post partita.

Dichiarazioni importanti quelle di Leao che rinnova il suo amore per il Milan. Per questo Tuttosport questa mattina, nel pezzo in cui riporta le parole del portoghese, titola: "Fedeltà Leao". Il numero 10 ha ribadito il suo benessere nell'essere rossonero: "Ho un contratto con il Milan. Sono qua con la testa e con il cuore. Questa squadra è la mia casa e mi ha aiutato a crescere come giocatore e come uomo. Il sogno è di vincere qualcosa di importante, come l'Europa League". Belle, da leader, le parole riservate al compagno Samuel Chukwueze, uscite spontanee: "Voglio spendere due parole su Chukwueze che ha fatto una gran partita e anche grazie a lui abbiamo vinto. Ha passato dei momenti non facili".