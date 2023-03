Tuttosport titola: "Il Milan di Champions si perde in Italia"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

L'edizione odierna di Tuttosport titola così questa mattina: "Il Milan di Champions si perde in Italia". Dopo l'impresa di Londra e la qualificazione ai quarti della massima competizione europea per club, i rossoneri deludono in Serie A contro la Salernitana e non vanno oltre l'1-1, fallendo così l'occasione di riagganciare l'Inter al secondo posto in classifica.