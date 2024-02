Tuttosport titola: "Leao, è arrivato il momento"

L'edizione di Tuttosport in edicola questa mattina titola così: "Leao, è arrivato il momento". Il portoghese è sempre determinante, ma per blindare il posto Champions League e provare ad accorciare dalle due davanti servono anche i suoi gol. In Serie A, il numero 10 milanista non segna da settembre, un periodo troppo lungo per uno come Leao.

Domenica a San Siro arriva il Napoli e il portoghese sarà ovviamente titolare a sinistra nel tridente rossonero. Nella scorsa stagione, Rafa era stato decisivo contro gli azzurri sia in campionato che in Champions tra gol, assist e guizzi impressionanti.