Tuttosport titola: "Malumori, infortuni, risultati: le spine Milan"

vedi letture

"Malumori, infortuni, risultati: le spine Milan": titola così questa mattina Tuttosport sul momento non semplice che sta attraversando la squadra rossonera. Le parole di Giroud, la protesta di Leao, i nuovi guai fisici e l’incapacità di battere le big: i traguardi sono aperti, ma Pioli deve trovare subito le contromisure per non restare indietro.