Tuttosport titola: "Milan, adesso rialzati"

"Milan, adesso rialzati": titola così questa mattina Tuttosport sui rossoneri che sono reduci dalla prima sconfitta in questo campionato. Più che le possibili ripercussioni psicologiche, a preoccupare Pioli e tutto l'ambiente milanista sono le tante assenze che ci saranno anche domani sera contro il Torino: Sandro Tonali, che ha scontato la squalifica, è l'unico che rientrerà, ma il Milan perderà anche Calhanoglu, il quale sarà out per un problema alla caviglia.