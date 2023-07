Tuttosport titola: "Missione Colombo: convincere Pioli"

MilanNews.it

"Missione Colombo: convincere Pioli": titola così stamattina Tuttosport che spiega che il giovane attaccante, reduce da una buona stagione in prestito al Lecce, rientra oggi a Milanello e avrà qualche settimana per convincere il tecnico rossonero a tenerlo in rosa e fare la terza punta dietro a Giroud e ad un nuovo centravanti. Altrimenti potrebbe prospettarsi per lui un altro anno in prestito: sulle sue tracce c’è per esempio la Salernitana.