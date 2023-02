Tuttosport titola: "Pioli non si fida e fiuta le trappole: 'Milan, attento e resta aggressivo'"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'edizione di questa mattina di Tuttosport riprende le parole pronunciate ieri da Stefano Pioli in conferenza stampa e recita: "Pioli non si fida e fiuta le trappole: 'Milan, attento e resta aggressivo'". Dopo i segnali positivi - ma soprattutto le vittorie - che il Milan ha fatto vedere negli ultimi 8 giorni tra Torino e Tottenham, oggi arriva una partita-trappola contro il Monza, l'unica squadra imbattuta in Italia nel 2023. Pioli in particolare non si fida del risultato dell'andata (4-1), largo ma figlio di momenti e situazioni profondamente diverse. Per il tecnico rossonero, dopo due buoni risultati, la gara con il Monza sarà un po' la prova del fuoco per capire se la squadra è uscita dalle sabbie mobili.