Tuttosport: "Tra Milan e PSG è uno spareggio da paura"

Tuttosport titola così questa mattina: "Tra Milan e PSG è uno spareggio da paura". Sarà caldissima la doppia sfida tra rossoneri e parigini in programma il 25 ottobre in Francia e il 7 novembre a San Siro. Vista la classifica intricata del Girone F della Champions League 2023-2024, chi sbaglia rischia seriamente di non qualificarsi ai quarti della competizione.