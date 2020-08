Tuttosport: "Tutto il calcio può ripartire. Ok del Governo a dilettanti e giovani"

"Tutto il calcio può ripartire. Ok del Governo a dilettanti e giovani".Guarda oltre il professionismo il quotidiano Tuttosport, che si concentra anche sulle parole del presidente della FIGC Gabriele Gravina: "Gravina: 'Gran lavoro, risultato importante'".

Il documento predisposto dalla Federazione e approvato dal Governo, "contiene le basi per la ripresa di tutti i campionati e tornei svolti sul territorio nazionale, comprese le attività di calcio femminile, futsal, beach soccer e calcio paralimpico e sperimentale. Via libera certificato dall’Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha validato il protocollo per la ripresa delle attività sportive di tutto il calcio dilettantistico e giovanile (competizioni ufficiali comprese), predisposto dalla FIGC in attuazione di quanto previsto dal DPCM 7 agosto 2020".