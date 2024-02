Tuttosport - Verso Frosinone-Milan: Musah si candida ad una maglia da titolare in mezzo al campo

vedi letture

Per la sfida di domani sera contro il Frosinone, Stefano Pioli ha recuperato Ismael Bennacer che però partirà inizialmente dalla panchina. In mezzo al campo, come riferisce stamattina Tuttosport, l'unico sicuro di una maglia da titolare è Tijjani Reijnders, mentre per l'altro posto c'è un ballottaggio tra Yunus Musah e Yacine Adli, apparso contro il Bologna meno tonico rispetto alle partite precedenti.

L'unico dubbio di formazione di Pioli è a centrocampo, mentre per il resto dovrebbe essere confermato lo stesso undici che ha giocato le ultime gare contro Roma, Udinese e Bologna: Maignan in porta, Calabria, Kjaer, Gabbia e Theo Hernandez in difesa, mentre in attacco spazio a Pulisic, Loftus-Cheek e Leao alle spalle di Giroud.