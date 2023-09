Tuttosport verso Inter-Milan: "Ancora Zhang-Cardinale: seconda stella per due"

Tuttosport in edicola questa mattina titola così in vista di Inter-Milan di domani sera: "Ancora Zhang-Cardinale: seconda stella per due". Tra i due proprietari c'è freddezza, soprattutto dopo la decisione di non costruire più il nuovo stadio insieme, ma entrambi allo stesso obiettivo per questa stagione, vale a dire vincere il 20° scudetto e conquistare così la seconda stella.