Tuttosport - Verso Milan-Udinese: ballottaggio Krunic-Adli. Turno di riposo per Reijnders?

In vista del match casalingo di sabato contro l'Udinese, nel centrocampo del Milan c'è aperto il solito ballottaggio tra Rade Krunic e Yacine Adli per il ruolo di regista davanti alla difesa. Yunus Musah farà la mezzala destra, mentre a sinistra non è escluso che Stefano Pioli possa dare un turno di riposo a Tijjani Reijnders, apparso un po' appannato nelle ultime uscite. Se così fosse, spazio a Tommaso Pobega dal primo minuto.