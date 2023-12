Tuttosport - Verso Newcastle-Milan, continua l'emergenza in difesa: Pioli potrebbe convocare un centrale della Primavera

Simon Kjaer non farà parte del gruppo rossonero che oggi pomeriggio decollerà da Malpensa per Newcastle in vista della gara di Champions League di domani sera decisiva per il percorso in Europa del Milan: il danese non è ancora tornato a lavorare in gruppo e quindi non potrà essere convocato da Stefano Pioli.

Vista l'emergenza difensiva, con Tomori come unico centrale di ruolo, il tecnico rossonero, che confermerà dal primo minuto Theo Hernandez al fianco dell'inglese, potrebbe portare il giovane Nsiala dalla Primavera, visto che la formazione di Ignazio Abate è già prima nel suo girone di Youth League e potrebbe per questo dare spazio ad altri elementi meno utilizzati in stagione. Lo riferisce Tuttosport.