Tuttosport - Verso Parma-Milan: Conti vuol fare bella figura

"Assalto Parma, c’è anche Conti". Lo scrive il quotidiano Tuttosport in vista della sfida del Tardini. I rossoneri ritroveranno il terzino, approdato a gennaio alla corte di D’Aversa per trovare più spazio e provare a rilanciarsi. Conti dovrebbe scendere in campo dal primo minuto. Obiettivo: fare bella figura davanti a vecchi compagni e allenatore. E magari trovare qualche punto utile per la salvezza del Parma, dalla quale dipende il suo futuro. L’obbligo di riscatto, infatti, scatta in caso di permanenza in Serie A della squadra gialloblù.