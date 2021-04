Tuttosport - Vice-Ibra: il Milan valuta anche un'opzione interna

In vista della prossima stagione, al Milan serve un vice-Ibrahimovic. I nomi che stanno uscendo sono tanti, ma non è escluso che alla fine il club rossonero opti per una soluzione interna: come spiega stamttina Tuttosport, se in questo finale di stagione Rafael Leao fornirà buone prestazioni e darà garanzie da prima punta, allora i dirigenti di via Aldo Rossi potrebbero anche pensare di non comprare un nuovo centravanti e puntare sul portoghese.