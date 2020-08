Tv: Ilaria D'Amico saluta lo sport "anni incredibili"

(ANSA) - ROMA, 24 AGO - "Sono stati anni incredibili, grazie ai miei compagni di viaggio. È stato un percorso unico e un privilegio enorme. Il calcio è sempre con me". Dopo 18 anni Ilaria D'Amico lascia il calcio e lo sport: la conduttrice di Sky, al termine della finale di Champions League, ha salutato con emozione chi in questo percorso l'ha accompagnata e sostenuta. Come ha annunciato nelle scorse settimane, infatti, il volto storico del calcio di Sky, lascia lo sport ed è pronta a nuove sfide professionali. "Sono stati anni incredibili, da quando eravamo all'inizio, con tante valigie vuote da riempire" ha detto D'Amico che ha intervistato in questi anni più di 5mila protagonisti tra allenatori e giocatori, con 15 stagioni alla guida di Sky Calcio Show, 2 a Champions League Show, 3 Mondiali, le Olimpiadi di Londra del 2012 e tanti altri eventi raccontati in diretta. Al termine dell'ultima diretta con il Bayern campione la conduttrice ha ricevuto a sorpresa l'omaggio della redazione, un mazzo di fiori con i colori di Sky Sport ("perché resterai la nostra bandiera") e un video con i momenti più belli della sua carriera. "Mi sono divertita, emozionata e appassionata ogni minuto delle mie dirette e questo è stato possibile grazie ai miei compagni di viaggio ha concluso D'Amico. (ANSA).