TWITCH - Avv. Vizzino sul caso Plusvalenze: "Milan non coinvolto. La Juve ha violato i principi di lealtà e correttezza"

© foto di MilanNews

L'avvocato Luis Vizzino, esperto di Diritto Sportivo e Professore A.C. presso l’Universita degli Studi di Salerno, ha rilasciato un'intervista esclusiva a MilanNews.it per precisare con maggiore chiarezza tecnica i dettagli relativi alla penalizzazione della Juventus: "La Juventus non è stata condannata per 'plusvalenze', ma a titolo di illecito amministrativo e per violazione dell'articolo 4 del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC, ossia per la violazione dei criteri di lealtà e correttezza. Ciò che le viene imputato è l'aver fatto 'plusvalenze fittizie' con la volontà, da ciò che si evince dalle intercettazioni, di sistemare problemi di bilancio".

Il Milan ha ribadito con forza di non essere coinvolto nel processo...

"Credo che il Milan sia assolutamente fuori da ogni tipo di coinvolgimento, anche perché il club rossonero negli ultimi anni ha adottato una strategia totalmente differente proprio per salvaguardare gli aspetti finanziari, riuscendo tra l’altro in pochissimo tempo a vincere meritatamente lo Scudetto”

E gli altri club? Si parla molto dell'affare Osimhen.

"Vedremo quello che succederà. Bisognerà capire se ci sono elementi tali da portare avanti questo procedimento e deferire il Napoli.

Ricordiamo però che le plusvalenze maggiormente attenzionate sono quelle reiterate negli anni.

La continuità, infatti, potrebbe rappresentare un elemento ( non il solo ) fondamentale volto ad eludere problemi di bilancio.

Come regolamentare oggettivamente le plusvalenze?

"Dare un valore oggettivo ad un atleta è arduo. Le prestazioni sportive di un calciatore non sono ancorate ad un parametro fisso da un punto di vista giuridico".