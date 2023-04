TWITCH - Dalle 17 in diretta! Mille polemiche post Napoli, mega turnover verso Bologna

Amici ed amiche di MilanNews.it, buongiorno a tutti!

Dalle 17.00 saremo in diretta sul nostro canale Twitch (CLICCA QUI per ACCEDERE al CANALE) per discutere e commentare assieme a voi tutto ciò che riguarda il mondo Milan!

I TEMI E GLI OSPITI: Milan-Napoli di Champions si porta dietro mille, inutili, polemiche. Sfatiamo bugie e mezze verità della gara d'andata dei quarti di finale. Verso Bologna, Pioli pensa ad un turnover esagerato.