TWITCH - Seguiamo i sorteggi Champions in diretta: commenta con noi! LIVE dalle 11:55

Alle 11.55 saremo in diretta sul nostro canale Twitch per discutere e commentare assieme a voi tutto ciò che riguarda il mondo Milan!

I TEMI E GLI OSPITI: Seguiamo e commentiamo insieme il sorteggio dei quarti di Champions League, con Antonio Vitiello e Antonello Gioia inviati a Milanello in attesa della conferenza stampa di Pioli.