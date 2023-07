twitch Siamo in 10mila cuori rossoneri. Grazie!

Tifosi rossoneri, è da ormai più di un anno che abbiamo lanciato il nostro progetto Twitch (CLICCA QUI per ACCEDERE al CANALE), dove con i nostri tre appuntamenti settimanali parliamo vis-à-vis, interagendo con voi e facendovi intervenire, di tutto quello che riguarda il mondo Milan.

Si è creata una community coesa e rispettosa, che ci rende orgogliosi del nostro lavoro: la risposta in termini numerici, spettatori, commenti, abbonamenti e interazioni è davvero sopra le aspettative. E nella giornata di oggi abbiamo raggiungo un traguardo simbolico, quello dei 10mila followers. Ovviamente non può essere considerato un punto di arrivo o chissà che traguardo, ma non può che renderci felici.

Continuate a seguirci numerosi, perché siamo solo all'inizio!