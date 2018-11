Twitter, il Milan e il risveglio muscolare a Udine

Il Milan, intervenuto su Twitter, ha pubblicato una serie di immagini dal risveglio muscolare ad Udine. Questa sera i rossoneri affronteranno i friulani in trasferta, cercando un'altra vittoria dopo quelle contro Samp e Genoa.

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="it"><p lang="it" dir="ltr">The boys are limbering up with just a few hours until kickoff in Udine <br>Si avvicina <a href="https://twitter.com/hashtag/UdineseMilan?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#UdineseMilan</a>, e per i nostri ragazzi è tempo del risveglio muscolare <a href="https://t.co/Tq8jWh1TAc">pic.twitter.com/Tq8jWh1TAc</a></p>— AC Milan (@acmilan) <a href="https://twitter.com/acmilan/status/1059036849300299776?ref_src=twsrc%5Etfw">4 novembre 2018</a></blockquote>

